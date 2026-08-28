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Из-за ремонта пути на севере Поморья отменят несколько пригородных поездов

Из-за ремонта пути на севере Поморья отменят несколько пригородных поездов

На перегоне Грибаниха — Порог изменится график движения пригородных поездов. Корректировки связаны с капитальным ремонтом железнодорожного пути и будут действовать с 5:30 6 сентября до 11:30 7 сентября.

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