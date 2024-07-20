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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сельта» арендовала форварда Иглесиаса у «Бетиса»

«Сельта» арендовала форварда Иглесиаса у «Бетиса»

Клуб из Виго объявил о подписании 31-летнего нападающего на правах аренды.  Ранее Иглесиас стал лучшим бомбардиром в истории второй команды «Сельты», забив 76 голов в период с 2014 по 2018 год.

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