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Военное обозрение

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Озеро раздора: Канада ответила на указ Трампа о переименовании Онтарио

Озеро раздора: Канада ответила на указ Трампа о переименовании Онтарио

Новое название понравилось далеко не всем.

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Новый комментарий от пользователя
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lakmus

Ну а собственно, кто мешает Канаде переименовать Трампа в Онтарио? Всё по честному, но это не точно.