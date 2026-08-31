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Дронопад над Ормузом: Иран сбил второй БПЛА MQ-9 Reaper с начала суток

Дронопад над Ормузом: Иран сбил второй БПЛА MQ-9 Reaper с начала суток Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о поражении второго с начала суток тяжёл.

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