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На что сходить в мае 2024-го в Москве и не только

На что сходить в мае 2024-го в Москве и не только

Гастромюзикл, «Квартет И», мультимедийный цирк и остальное, что вытащит вас из дома. фото: WRAWR«Москва слезам не верит» в театре «Одеон» Зато Москва верит урчанию в животе, так что если вы проголодались, да еще при этом проголодались по искусству, то вас ожидает новое модное развлечение.

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