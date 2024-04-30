На что сходить в мае 2024-го в Москве и не только

Гастромюзикл, «Квартет И», мультимедийный цирк и остальное, что вытащит вас из дома. фото: WRAWR«Москва слезам не верит» в театре «Одеон» Зато Москва верит урчанию в животе, так что если вы проголодались, да еще при этом проголодались по искусству, то вас ожидает новое модное развлечение.
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