"Ъ": расходы на демпфер планируется компенсировать за счет "Газпрома"

Согласно информации источников издания "Коммерсантъ", правительство планирует внести в Государственную думу РФ поправки о компенсации расходов бюджета на выплаты нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) за поставки на внутренний рынок.
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