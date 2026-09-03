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Росатом начнет подготовку к строительству АЭС в Хабаровском крае в 2027 году

Росатом начнет подготовку к строительству АЭС в Хабаровском крае в 2027 году

Госкорпорация "Росатом" в 2027 году будет работать над созданием крупных энергетических объектов в трех регионах Дальнего Востока: речь идет о двух атомных электростанциях и ветропарках.

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