Царьград

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Юрист рассказал о новом способе мошенничества в автосервисах

Юрист рассказал о новом способе мошенничества в автосервисах

Службы безопасности страховых компаний все чаще выявляют нечистых на руку партнеров.В России распространяется мошенническая схема, когда аккредитованные автосервисы предлагают купить и застраховать машину, а затем получить страховую выплату.

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