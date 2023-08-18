Юрист рассказал о новом способе мошенничества в автосервисах

Службы безопасности страховых компаний все чаще выявляют нечистых на руку партнеров.В России распространяется мошенническая схема, когда аккредитованные автосервисы предлагают купить и застраховать машину, а затем получить страховую выплату.
Службы безопасности страховых компаний все чаще выявляют нечистых на руку партнеров.В России распространяется мошенническая схема, когда аккредитованные автосервисы предлагают купить и застраховать машину, а затем получить страховую выплату.
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