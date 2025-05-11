Физическая версия DOOM: The Dark Ages для PlayStation 5 требует полного ска...

Физическая версия DOOM: The Dark Ages для PlayStation 5 требует полного скачивания игры из PS Store — на диске почти ничего нетФизическое издание DOOM: The Dark Ages для PlayStation 5 требует обязательного интернет-соединения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)