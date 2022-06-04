Вера Брежнева решила избавиться от элитной недвижимости в России

В субботу, в СМИ появилась информация о том, что 40-летняя певица Вера Брежнева, бывшая солистка группы «ВИА Гра» намерена окончательно разорвать все связи с нашей страной и выставила на продажу свою элитную недвижимость в ближнем Подмосковье .