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Вера Брежнева решила избавиться от элитной недвижимости в России

Вера Брежнева решила избавиться от элитной недвижимости в России

В субботу, в СМИ появилась информация о том, что 40-летняя певица Вера Брежнева, бывшая солистка группы «ВИА Гра» намерена окончательно разорвать все связи с нашей страной и выставила на продажу свою элитную недвижимость в ближнем Подмосковье .

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