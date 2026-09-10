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Регионы России

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Отряд «БАРС-НН» примет добровольцев с категорией годности «Д» для защиты от атак БПЛА

Отряд «БАРС-НН» примет добровольцев с категорией годности «Д» для защиты от атак БПЛА

Отряд «БАРС-НН» из Нижнего Новгорода намерен принимать в свои ряды добровольцев, признанных непригодными к военной службе по категории «Д», что традиционно означает полную непригодность к службе.

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