Как привлечь в дом удачу и защититься от негатива

По каким признакам можно понять, что в вашем доме скопилось много отрицательной энергии? Что нужно сделать, чтобы от нее избавиться? И какие обереги и талисманы защитят ваш дом от проникновения в него негатива в будущем? Рассказывает биоэнергетик.