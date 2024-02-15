Как привлечь в дом удачу и защититься от негатива

По каким признакам можно понять, что в вашем доме скопилось много отрицательной энергии? Что нужно сделать, чтобы от нее избавиться? И какие обереги и талисманы защитят ваш дом от проникновения в него негатива в будущем? Рассказывает биоэнергетик.
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