«Он положительно относится к России»: Раскрыто отношение Папы Римского к конфликту на Украине

Севастьянов, поддерживающий тесные связи с Ватиканом и лично знакомый с предыдущим Папой Римским Франциском, сделал сенсационное заявление о позиции новоизбранного понтифика, Папы Льва XIV, относительно России и конфликта на Украине.
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