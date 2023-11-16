В Приморском крае сотрудники Госавтоинспекции в ходе погони задержали пьяного водителя иномарки, не имеющего прав

Наряд дорожно-патрульной службы осуществлял патрулирование в 4-м микрорайоне посёлка Лучегорск. Сотрудники полиции заметили движущийся автомобиль Honda Torneo и подали требование об остановке транспортного средства, которое водитель иномарки проигнорировал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии