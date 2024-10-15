Правительство утвердило процедуру самозапрета на кредиты с 1 марта Россияне смогут установить самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов с 1 марта 2025 года.
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Правительство утвердило процедуру самозапрета на кредиты с 1 марта Россияне смогут установить самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов с 1 марта 2025 года.