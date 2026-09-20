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Регионы России

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Китайские производители ЖК-панелей повысили цены для мировых брендов телевизоров

Китайские производители ЖК-панелей повысили цены для мировых брендов телевизоров

Крупнейшие китайские производители ЖК-панелей начали повышать цены для мировых производителей телевизоров.

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