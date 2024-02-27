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Русская весна

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«Ахмат сила!» — киевская молодёжь отметила праздник самым неожиданным способом (ВИДЕО)

«Ахмат сила!» — киевская молодёжь отметила праздник самым неожиданным способом (ВИДЕО)

Под Киевом компания молодежи праздновала 18-летие одного из своих друзей, в комендантский час стреляя в воздух и крича «Ахмат сила!» Киевские ресурсы сообщают, что видео снято в одном из коттеджных городков вблизи Киева в ночь с 24 на 25 февраля 2024 г.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Только что орали &quot;Бандера наш герой&quot; и вдруг Ахмат сила, вот вам типичная хохляцкая натура. Почуяли недоумки что жареным запахло.
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14 час.
Анастасия Гончарова
В санитарной зоне  №404 просто люди    в основном боятся фашистское сбу ,сами знаете какие там пыточные застенки,почище гитлеровских однако, есть конечно и ублюдки так же как и у нас,но основном мне кажется население молит Бога чтобы скорее Россия пришла и свергла этот  свинорежим и клоуна на кол посадила  ...,   а что &quot;Ахмат сила&quot; кричали и стреляли , так  это походу наши уже там!😀👍😇🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺Виват Россия , Ахмат сила ,Вагнер  наша гордость!!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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13 час.

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