«Ахмат сила!» — киевская молодёжь отметила праздник самым неожиданным способом (ВИДЕО)

Анастасия Гончарова

В санитарной зоне №404 просто люди в основном боятся фашистское сбу ,сами знаете какие там пыточные застенки,почище гитлеровских однако, есть конечно и ублюдки так же как и у нас,но основном мне кажется население молит Бога чтобы скорее Россия пришла и свергла этот свинорежим и клоуна на кол посадила ..., а что "Ахмат сила" кричали и стреляли , так это походу наши уже там!😀👍😇🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺Виват Россия , Ахмат сила ,Вагнер наша гордость!!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺