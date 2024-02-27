Под Киевом компания молодежи праздновала 18-летие одного из своих друзей, в комендантский час стреляя в воздух и крича «Ахмат сила!» Киевские ресурсы сообщают, что видео снято в одном из коттеджных городков вблизи Киева в ночь с 24 на 25 февраля 2024 г.
«Ахмат сила!» — киевская молодёжь отметила праздник самым неожиданным способом (ВИДЕО)
Комментарии
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вл
валерий лисицын
Только что орали "Бандера наш герой" и вдруг Ахмат сила, вот вам типичная хохляцкая натура. Почуяли недоумки что жареным запахло.
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14 час.
Анастасия Гончарова
В санитарной зоне №404 просто люди в основном боятся фашистское сбу ,сами знаете какие там пыточные застенки,почище гитлеровских однако, есть конечно и ублюдки так же как и у нас,но основном мне кажется население молит Бога чтобы скорее Россия пришла и свергла этот свинорежим и клоуна на кол посадила ..., а что "Ахмат сила" кричали и стреляли , так это походу наши уже там!😀👍😇🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺Виват Россия , Ахмат сила ,Вагнер наша гордость!!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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13 час.
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