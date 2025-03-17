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В Приморье мужчина попал в больницу, сделав на спор две тысячи приседаний

В Приморье мужчина попал в больницу, сделав на спор две тысячи приседаний

В Приморском крае в больницу был доставлен 20-летний мужчина, у которого развилась почечная недостаточность после того, как он принял участие в споре и выполнил задание — присел две тысячи раз, сообщили во Владивостокской клинической больнице №2.

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