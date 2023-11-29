Politico назвала главу ЦБ России Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» года

А право самим печатать рубли не под доллары у нас есть!?)) Ну да враги хвалят и еще так сказать борьбу с нами не кончают!)) Они такие доброхоты прямо нам советы дают кто и как рулить должен!?)) Мы все в восторге! С трудом рубль под сто удержали а инфляция она сама по себе 4 -5 процентов!)))) Вот правительство наше работает а его не хвалят!)))))) Кредиты дорогие поди!))

ВЧ

Владимир Черноморский

Рубль обвалила, цены идут в гору, молодца, судить её надо, даже на запрос прокуратуры не дали ответа, почему так, неприкосаемая, государству ни она не Центробанк не подчиняется, враг номер один России, что за время наступило, предателей в герои записывают, всё перевернули с ног на голову, как послушаешь ТВ, у нас всё хорошо, а в магазин заходишь и в шоке от цен, ни фас ни государство цены не контролирует от слова совсем, для чего все они спрашивается, сказки про обещаю обещать 23 года рассказывают, утомили уже. Лапша уже с ушей сыпется, не держится новая, рожи зажравшиеся, видеть не возможно, думовцев, что ни закон, то всё против людей, понабрали в думу то спортсменов, то ещё кого-либо, сброт, понятия которые не имеют, как вести дела государства, а потом удивляемся, что на бумаге всё красиво, а в жизни пшик. Для себя по 800твс зарплаты сделали, а для народа 22 тыс и гордятся достижением, заодно все вместе с наибулиной