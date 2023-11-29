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Politico назвала главу ЦБ России Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» года

Politico назвала главу ЦБ России Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» года

Председатель Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина по версии газеты Politico признана главным «разрушителем» года за вклад в усиление российской экономики.

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Комментарии
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вага карлито
А право самим печатать рубли не под доллары у нас есть!?)) Ну да враги хвалят и  еще так сказать  борьбу с нами не  кончают!)) Они такие доброхоты прямо нам советы дают кто и как рулить должен!?))  Мы все в восторге!  С трудом  рубль под сто удержали  а   инфляция она сама по себе 4 -5 процентов!)))) Вот правительство наше работает  а его  не хвалят!))))))   Кредиты дорогие поди!))
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2 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Рубль обвалила, цены идут в гору, молодца, судить её надо, даже на запрос прокуратуры не дали ответа, почему так, неприкосаемая, государству ни она не Центробанк не подчиняется, враг номер один России, что за время наступило, предателей в герои записывают, всё перевернули с ног на голову, как послушаешь ТВ, у нас всё хорошо, а в магазин заходишь и в шоке от цен, ни фас ни государство цены не контролирует от слова совсем, для чего все они спрашивается, сказки про обещаю обещать 23 года рассказывают, утомили уже. Лапша уже с ушей сыпется, не держится новая, рожи зажравшиеся, видеть не возможно, думовцев, что ни закон, то всё против людей, понабрали в думу то спортсменов, то ещё кого-либо, сброт, понятия которые не имеют, как вести дела государства, а потом удивляемся, что на бумаге всё красиво, а в жизни пшик. Для себя по 800твс зарплаты сделали, а для народа 22 тыс и гордятся достижением, заодно все вместе с наибулиной
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2 час.
Воронков Виктор
Ты такой умный. Ты бы не обвалил рубль?
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50 мин.

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