В Болгарии археологи вскрыли могилу человека, которого считали вампиром

В Болгарии археологи наткнулись на захоронение человека, который в прошлом считался вампиром. На его плечах находились хоругвийный крест и остроконечный предмет, которые, согласно древним традициям, должны были предотвратить превращение умершего в нежить в течение сорока дней после смерти.