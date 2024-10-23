В Болгарии археологи вскрыли могилу человека, которого считали вампиром

В Болгарии археологи наткнулись на захоронение человека, который в прошлом считался вампиром. На его плечах находились хоругвийный крест и остроконечный предмет, которые, согласно древним традициям, должны были предотвратить превращение умершего в нежить в течение сорока дней после смерти.
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