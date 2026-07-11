Татьяна Голикова объявила о старте исследований влияния питания на ДНК

Русские ученые начали исследовать возможность использования питания для коррекции генетики. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что изучение этой темы ведется в сотрудничестве с зарубежными коллегами и является важным для здорового долголетия.
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