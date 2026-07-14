Американский сенатор Линдси Грэм* скончался при мутных обстоятельствах. С местом и временем до сих пор нет ясности, но зато точно известно, что перед своей смертью он намеревался запустить проект "адских санкций", чтобы добить экономику России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии