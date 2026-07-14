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Царьград

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Милости просим на Украину: Линдси Грэма* нашёл "Искандер"?

Милости просим на Украину: Линдси Грэма* нашёл "Искандер"?

Американский сенатор Линдси Грэм* скончался при мутных обстоятельствах. С местом и временем до сих пор нет ясности, но зато точно известно, что перед своей смертью он намеревался запустить проект "адских санкций", чтобы добить экономику России.

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