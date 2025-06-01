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Касаткина пошутила о ненависти к Андреевой

Касаткина пошутила о ненависти к Андреевой

Об этом она заявила в преддверии матча на «Ролан Гаррос».goodfon.ru / BybykТеннисистка Дарья Касаткина, сменившая в марте российское гражданство на австралийское, на пресс-конференции перед матчем Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» пошутила о ненависти к своей сопернице — 18-летней россиянке Мирре Андреевой.

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