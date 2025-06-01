Касаткина пошутила о ненависти к Андреевой

Об этом она заявила в преддверии матча на «Ролан Гаррос».goodfon.ru / BybykТеннисистка Дарья Касаткина, сменившая в марте российское гражданство на австралийское, на пресс-конференции перед матчем Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» пошутила о ненависти к своей сопернице — 18-летней россиянке Мирре Андреевой.