Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Silver Kont
    Хохопидор продажный, по другому не скажешь...Покупку гражданст...
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Покупку гражданства России надо прекратить и запретить мигрантам привозить родственников

Покупку гражданства России надо прекратить и запретить мигрантам привозить родственников

Покупку гражданства России надо прекратить и запретить мигрантам привозить родственников - президентский совет обсуждает новую миграционную политику ▪️«Покупку гражданства России надо прекратить! Первое, с чем сталкивается мигрант, который приезжает в Россию, - это коррупция.

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Комментарии
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И
Искандер
(продолжаю) кооперативом Несиса, Струкова, Троценко, Потанина, Мамута, Мордашова и семейки Сулеймана Керимова!под названием «СОЮЗ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКОВ», которому принадлежит ТРЕТЬ РОССИЙСКОГО ЗОЛОТА.
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3 час.
Silver Kont
Хохлопидор, тварь ципсошная, ты что тут втюхиваешь? Вали отсюда в свою хохлопидорию и клепай там хохлят, а завозить черножопую сволочь в Россию - это преступление!
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2 час.
Silver Kont
Хохопидор продажный, по другому не скажешь...
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2 час.

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