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Никита Цзю проведет бой 26 августа против Бена Махоуни

Никита Цзю проведет следующий бой 26 августа против Бена Махоуни. Место проведения поединка объявят позднее.

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