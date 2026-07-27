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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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46-летний Винчич завершил судейскую карьеру. Он работал на финале ЧМ-2026

Арбитр ФИФА Славко Винчич завершил судейскую карьеру. Об этом объявил Словенский футбольный союз. 19 июля 46-летний словенец обслуживал финал ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины (1:0 доп.

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