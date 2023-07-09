Передача ВСУ кассетных боеприпасов стала признаком бессилия США

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИПодписатьсяПередача ВСУ кассетных боеприпасов стала признаком бессилия США Джо Байден, несмотря на острую критику внутри Штатов и в Европе, все же решился на передачу кассетных боеприпасов Украине.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииСергей АлексеевЧем ответят именно США за такие поставки???Ответить12 час.ВСВадим СкоробогатовСША насрать ...Они ведь не воюют с Россией...Это они помогают бороться за свободу и ДАМОНкератию в усраине.Ответить8 час.
Свежие комментарии