ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Передача ВСУ кассетных боеприпасов стала признаком бессилия США

Передача ВСУ кассетных боеприпасов стала признаком бессилия США

Джо Байден, несмотря на острую критику внутри Штатов и в Европе, все же решился на передачу кассетных боеприпасов Украине.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
Чем ответят именно США за такие поставки???
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12 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
США насрать ...Они ведь не воюют с Россией...Это они помогают бороться за свободу и ДАМОНкератию в усраине.
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8 час.

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