Дождались: стало наконец известно, чем занимается сейчас Кейт Миддлтон

Известие обрадовало фанатов принцессы. Кейт Миддлтон вернулась к работе LEGION-MEDIAС тех пор как в январе этого года было неожиданно объявлено, что принцесса Уэльская перенесла некую таинственную операцию и не появится на публике в ближайшие три месяца, о том, чем она занимается, ничего не было известно.