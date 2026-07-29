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Снукерист.ру

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Джон Хиггинс vs Джек Лисовски. 1/8 финала Shanghai Masters 2026 (видео)

Джон Хиггинс vs Джек Лисовски. 1/8 финала Shanghai Masters 2026 (видео)

Четырехкратный Чемпион мира Джон Хиггинс одолел Джека Лисовски со счетом 6-5 и прошел в четвертьфинал Shanghai Masters 2026 Джек Лисовски (фото: totallysnookered)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Джон Хиггинс одержал победу со счетом 6-5 над Джеком Лисовски в эпическом решающем фрейме на черном шаре в 1/8 финала Shanghai Masters 2026.

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