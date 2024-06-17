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Царьград

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Конфликт между жителями Одинцово закончился поножовщиной

Конфликт между жителями Одинцово закончился поножовщиной

Правоохранительные органы завели уголовное дело.Потасовка закончилась поножовщиной в Одинцово. Инцидент произошёл 16 июня на Можайском шоссе.

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