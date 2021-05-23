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Что делать, если мучает пульсирующая боль в висках? Домашнее и медикаментозное лечение

Что делать, если мучает пульсирующая боль в висках? Домашнее и медикаментозное лечение

Головные боли – крайне неприятный, а порой опасный симптом. А из-за чего могут болеть виски? И как справиться с такими ощущениями? Симптоматика Боль, локализующаяся в висках, может иметь разный характер и быть пульсирующей, тупой, острой или резкой.

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