Что делать, если мучает пульсирующая боль в висках? Домашнее и медикаментозное лечение

Головные боли – крайне неприятный, а порой опасный симптом. А из-за чего могут болеть виски? И как справиться с такими ощущениями? Симптоматика Боль, локализующаяся в висках, может иметь разный характер и быть пульсирующей, тупой, острой или резкой.