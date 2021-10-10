ДрузьяНедвижимостьЗагадки пирамид Дашура Запретные Темы Истории Загадки пирамид Дашура Ломаная пирамида Облицовку явно разбирали – она не обрушилась.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновКатрен “Дал слово Создателю – пора начинать!” Разбужен уже целый Мир и люди! Нет грома, но есть – ожидание! Давно Создатель обещал прелюдию! Пора к событиям проявить внимание! Теперь нет ничего случайного! Не только ветра, но и гром говорит о многом! Создатель согласно Вашим чаяниям, Хочет выстроить Вас потоком! Это сегодня важно, что внутри ряда! Надо чувствовать друг друга! До автоматизма надо понимать уклад, Русь единственная для Вас округа! Вы не имеете Права просто на разговоры, Вы – это Основа Новой Эпохи! Жизнь сложная: есть друзья и воры, Сегодня: Новый Мир, а Вас только крохи! Надо понимать, что много людей против! Да и все аргументы против Вас! У Вас остался от Союза Идейный мотив, Последний в Духе и он ещё не угас! Но Вы явлены Богом и у Вас есть Право! У Вас 73 года была проба! Тогда Ваша Идея захватила половину Мира, Сегодня во всех заговорила утроба! Всё вспомнили это в твой День Рождения! День успения Сергия соединяет всех! Люди видят в прошлом Нового отражения, Для победы у Вас не будет помех! Люди поняли, что вновь два канала! Русь прониклась задачей! Против Руси не государства, а кланы: Мечта их: использовать энергии передачи! Возможности для Руси открыты огромные! Другая теперь внутри подготовка! Сегодня условия совсем не пробные, Можно действовать уже без подготовки! Осталось людей поднять Осознание, Что Новый Мир уже в их руках! Нужно Исторической роли своей понимание! Победа Духа не бывает в муках! 100 лет назад всё было другое! Подросла интуиция Нового поколения! Мир никогда не видел такое, К Богу общее через Русь теперь движение! Бывший Союз в Душе проснулся! Движение не остановить! Мир капитала сегодня уже ужаснулся, Людей-Богов пора пропустить! Бог в Катрене вчера говорил о Ростках! На всех Континентах Планеты! У людей пропал насовсем страх, Людей не устраивает жизнь за монеты! Рынок и тысячи лет не закончился! Нет счастья – одни сражения! В Шестой Эпохе Дух определился, Нужны только Духовные достижения! Не сразу, но люди перейдут в Небо! Люди-Боги – это другие условия! Главное, Святая Русь – это Быль! Пророк перевёл Слова Бога дословно! Это – Правда! Бог торопит события! Корни Идеи Создателя пошли по Миру! Изменяет у людей взгляд на бытие, Символы СССР – это в сознаниях, как мина! Дали слово Создателю – пора начинать! Есть с чем Идею Бога сравнивать! Бог начинает всех Вас выделять, Жизнь начинает уравновешивать! Все люди уже в ожидании! Кто в Новый Мир, а кто в прошлое! Вам всем предстоит с Богом свидание! Это ещё в этом году возможно! Бог напомнил Вам про Февраль! Власть узнала эти возможности, Бог может перенести встречу и на Январь, Не хочет, чтобы были трудности! Будьте в Душе ко всему готовы! Решение Создателя – напоследок! Только сбросьте вериги оковы, Матрицы держите порядок! Аминь. Отец Абсолют или Высший Космический Разум! https://www.youtube.com/watch?v=-T8Kq3pDwUoКомментировать
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