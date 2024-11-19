Редактор Windows Central о Fable: геймплей в духе The Witcher 3, несколько главных героев и в...

Редактор Windows Central о Fable: геймплей в духе The Witcher 3, несколько главных героев и взрослый тон игрыДжез Корден, редактор издания Windows Central, в недавнем подкасте поделился подробностями того, что ему довелось увидеть в альфа-версии предстоящей Fable от Playground Games.