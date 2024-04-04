Сенатор Климов связал слова о создании миссии НАТО на Украине с 75-летием блока

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов предположил, что высказывания главы польского МИД Радослава Сикорского касательно создания совместной миссии государств Североатлантического альянса на украинской территории связаны с 75-летием военно-политического блока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии