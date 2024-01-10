СССР-Россия
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СССР-Россия

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Путин принял самое жесткое решение в жизни. Об этом сказал генерал ФСБ

Путин принял самое жесткое решение в жизни. Об этом сказал генерал ФСБ

Все красные линии не то что перейдены, а стерты и перекопаны нашим врагом. После вчерашнего удара по Белгороду пытаться соблюдать какие-то приличия и правила, просто недопустимо.

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Комментарии
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И
Иринушка
Хотите быстрых красивых побед в войне с нато ? Или стереть наши оккупированные нациками города ? Это вам не оперетка вообще-то. А кроме эмоций надо мозги иметь.
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20 час.
Валерий Ворожищев
Война принимает острый оборот, все ждут нашего наступления, а там затишье не в нашу пользу.
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20 час.
Румина Мавлеева
В Белгороде предупредили жителей об авиационной опасности.Lenta.ru Подобные сообщения жителям разослала Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).ТАСС В Белгороде также возобновили курсы по оказанию первой медицинской помощи для местных жителей.Lenta.ru  10,01,2024г..
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19 час.

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