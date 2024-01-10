Путин принял самое жесткое решение в жизни. Об этом сказал генерал ФСБ

И Иринушка Хотите быстрых красивых побед в войне с нато ? Или стереть наши оккупированные нациками города ? Это вам не оперетка вообще-то. А кроме эмоций надо мозги иметь.

Валерий Ворожищев Война принимает острый оборот, все ждут нашего наступления, а там затишье не в нашу пользу.