Контрафронт

2 подписчика

20 человек убиты в столкновении правительственных войск с повстанцами в округе Увиру, Демократическая республика Конго

20 человек убиты в столкновении правительственных войск с повстанцами в округе Увиру, Демократическая республика Конго

Жертвами вооруженного столкновения правительственных войск с повстанческими отрядами в восточной части Демократической республики Конго стали 20 человек.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх