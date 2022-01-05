20 человек убиты в столкновении правительственных войск с повстанцами в округе Увиру, Демократическая республика Конго

Жертвами вооруженного столкновения правительственных войск с повстанческими отрядами в восточной части Демократической республики Конго стали 20 человек.
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