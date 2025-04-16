Дрон-огонь: разработаны зажигательные боеприпасы для БПЛА

Для беспилотной авиации созданы зажигательные боеприпасы с температурой горения до 2 тыс. градусов. Их сбрасывают на блиндажи и другие защищенные объекты, а их мощь такова, что они могут прожигать легкую броню и бетонные перекрытия.
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