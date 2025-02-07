Захарова назвала идею Зеленского привлечь в ВСУ молодежь "частью сделки"

ТАСС/EPA/PAWEL SUPERNAK Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала идею лидера киевского режима Владимира Зеленского привлекать в ВСУ молодежь от 18 до 24 лет.
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