Киевское политическое руководство, не считаясь с потерями, продолжает требовать от командования ВСУ удержания Бахмута (Артемовска) любой ценой.
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