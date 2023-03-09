Военное обозрение

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Военнослужащий ВСУ: Перед отправкой в Бахмут на подготовку «штурмовиков» отводят три дня и два рожка патронов

Военнослужащий ВСУ: Перед отправкой в Бахмут на подготовку «штурмовиков» отводят три дня и два рожка патронов

Киевское политическое руководство, не считаясь с потерями, продолжает требовать от командования ВСУ удержания Бахмута (Артемовска) любой ценой.

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