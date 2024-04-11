Международный семинар по каратэ под руководством Сенсеев из Японии пройдёт в Сочи 🗓 12-14 апреля 📍 Севастьянова, 27 📍 Вход свободный 🙋 Интересный Сочи.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Международный семинар по каратэ под руководством Сенсеев из Японии пройдёт в Сочи 🗓 12-14 апреля 📍 Севастьянова, 27 📍 Вход свободный 🙋 Интересный Сочи.