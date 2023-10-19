Писательница Роулинг отказалась называть трансчеловека женщиной

Писательница Джоан Роулинг заявила в соцсети X (ранее - Twitter), что с удовольствием отсидит в тюрьме, если будущее лейбористское правительство объявит преступлением намеренное обращение к человеку с неправильным местоимением.
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