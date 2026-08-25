Трамп задумался о переименовании озера Онтарио в озеро Америка

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о возможном переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social на фоне обострения торговых разногласий с Канадой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии