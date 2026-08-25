Страна и люди
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Страна и люди

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Трамп задумался о переименовании озера Онтарио в озеро Америка

Трамп задумался о переименовании озера Онтарио в озеро Америка

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о возможном переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social на фоне обострения торговых разногласий с Канадой.

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