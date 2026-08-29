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Регионы России

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Генменеджер «Ак Барса» опроверг финансовые проблемы клуба

Генменеджер «Ак Барса» опроверг финансовые проблемы клуба

Валиуллин отметил, что были обсуждения в СМИ о том, что финансирование клуба якобы изменилось, и спросил, мешают ли эти слухи работе клуба.

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