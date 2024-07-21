Депутаты предложили высылать мигрантов за незнание русского языка

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leonid

Правильно. Пусть едут дебоширить в например в ОАЕ. Так им покажут кузькину мать в случае чего. Русские очень мягкие люди, все терпят. А надо очень жесткими. За малейшее нарушение депортация пожизненная с лишением гражданства РФ, если оно имеется, тем более без знания русского языка. Господин Путин, шевелись, а то госдура ещё сто лет эти законы будет принимать.