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Депутаты предложили высылать мигрантов за незнание русского языка

Депутаты предложили высылать мигрантов за незнание русского языка

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила депортировать трудовых мигрантов в случае, если их сертификат о знании русского языка был признан недействительным.

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Комментарии
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Алексей Михайлович Беспалов
поговорили , озаботились, а где законы🤔?
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17 час.
l
leonid
Правильно. Пусть едут дебоширить в  например в ОАЕ. Так им покажут кузькину мать в случае чего. Русские очень мягкие люди, все терпят. А надо очень жесткими. За малейшее нарушение депортация пожизненная с лишением гражданства РФ, если оно имеется, тем более без знания русского языка.  Господин Путин, шевелись, а то госдура ещё сто лет эти законы будет принимать.
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17 час.

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