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По статистике французы теперь позволяют себе только банан в день. Всему виной цены

По статистике французы теперь позволяют себе только банан в день. Всему виной цены

Один банан в день — это всё, что могут позволить себе тысячи французов. Страна, где лозунг «пять порций овощей и фруктов» звучал из каждого утюга, сегодня скатывается в реальность, где даже базовая тарелка салата стала предметом роскоши.

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Комментарии
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HotRS
Зато в России огурцы и томаты дороже заморских бананов.
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16 час.
AS
Anatoliy Skorohodov
Одна лягушка и один банан, это не так уж плохо для людей, которые выбирают себе правителем такого, как Макрон. Довольствуйтесь, месье и мадам. Может наконец поумнеете!
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14 час.
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