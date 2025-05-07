По статистике французы теперь позволяют себе только банан в день. Всему виной цены

Один банан в день — это всё, что могут позволить себе тысячи французов. Страна, где лозунг «пять порций овощей и фруктов» звучал из каждого утюга, сегодня скатывается в реальность, где даже базовая тарелка салата стала предметом роскоши.
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