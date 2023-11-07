Суд наложил арест на активы армянского должника «ЮТэйр»

Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил требование авиакомпании «ЮТэйр» на наложение ареста на счета и активы армянской компании Aquila Technics LLC, которая не поставила перевозчику двигатели для самолетов.
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