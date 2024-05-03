ВАШИ ВОЛОСЫ: ПРИМЕТЫ И СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЬ УДАЧУ

Волосы на голове издревле считались проводником энергии из космоса в человеческий организм. Женщины, которые имели длинную шевелюру, носили косы и прятали свои волосы под платками и головными уборами, чтобы сохранить свою энергию.
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