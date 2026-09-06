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«Кофейный замок»: кубинский художник из Твери превратил утренний ритуал в сюрреалистический шедевр

«Кофейный замок»: кубинский художник из Твери превратил утренний ритуал в сюрреалистический шедевр

Архитектура уюта: Дженниер Сагес раскрыл метафорический смысл своей картины «Кофейный замок». Тверь стала домом для многих творческих личностей, и один из них — кубинский художник Дженниер Сагес.

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