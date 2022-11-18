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«Договорняка» с Украиной не будет

«Договорняка» с Украиной не будет

Неделю с того момента, когда стало официально объявлено, что российские войска оставляют Херсон и все Правобережье области, наше общество жило не только с огромной душевной болью, но и с чувством огромной тревоги, вызванной слухами о «договорняке».

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