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«Тарелка» Starlink Mini получила необычный аккумулятор, который можно «наращивать» как конструктор: представлен PeakDo LinkPower Pod 1

«Тарелка» Starlink Mini получила необычный аккумулятор, который можно «наращивать» как конструктор: представлен PeakDo LinkPower Pod 1

И его можно установить на штатив Компания PeakDo представила LinkPower Pod 1 — новый портативный аккумулятор в необычном цилиндрическом корпусе для «тарелки» Starlink Mini.

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